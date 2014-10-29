Під Маріуполь до бойовиків рухається підкріплення з "кадировцями", осетинами та "козаками" - Тимчук
09:19, 29 жовтня 2014Суспільство
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З району Новоазовська висунулася батальйонна тактична група російсько-терористичних військ.
REUTERS
В районі Маріуполя відзначається активність супротивника по напрямку до трасі Н20.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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Експерт зазначає, що зафіксовано висування з району Новоазовська батальйонної тактичної групи російсько-терористичних військ. Основа БТГ - російські найманці («кадировці», осетини, «козаки») і місцеві бойовики з «ДНР» та «ЛНР».
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