Росія веде активну повітряну розвідку в районі Маріуполя

Росія продовжує активну повітряну розвідку в напрямку Маріуполя, безпілотні літальні апарати були помічені в районі н.п. Сартана та Велика Новосілка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Збройні сили РФ продовжують активне використання БПЛА для проведення повітряної розвідки», - йдеться в повідомленні.

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«Так, учора прикордонники зафіксували застосування безпілотників поблизу Маріуполя у двох випадках. Літальні апарати були помічені в районі н.п. Сартана та Велика Новосілка», - повідомляє Держприкордонслужба.

Крім того, у відомстві запевняють, що завершили поставку зимового одягу та іншого необхідного спорядження до підрозділів, що несуть службу на українсько-російському кордоні та в контрольованих районах на сході країни. Військовослужбовці отримали камуфляжі, зимові куртки, термобілизну, кожухи, валянки, шапки та інші засоби для організації побуту та несення служби в осінньо-зимовий період, йдеться в повідомленні.