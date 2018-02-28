Український співак зібрався з концертами до Росії (відео)

Співак Макс Барських зібрався у світовий тур, він також виступить у Москві та Санкт-Петербурзі.

Український співак Макс Барських зібрався в світовий тур - Tumany World Tour. У списку країн є й Росія.

Про це свідчить анонс, опублікований на YouTube-каналі зірки. Як можна побачити в ролику, Барських виступить у Москві та Петербурзі.

Раніше в Києві активісти влаштували акцію "Ні гастролям на крові" на знак протесту проти гастролей українських виконавців у Росії, яка є країною-агресором.

"Близько двадцяти активістів прийшли з протестом до Палацу спорту, де проходила церемонія вручення нагород від музичного телеканалу М1. Серед 18 артистів, представлених до нагороди, четверо регулярно відвідують з виступами Росію: "Время и стекло", Макс Барських, Alekseev, Mozgi", - йдеться у повідомленні.