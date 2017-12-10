"Гастролі на крові": у Києві протестували проти вояжів українських артистів до Росії (фото)

У Києві активісти влаштували акцію "Немає гастролей на крові" в знак протесту проти гастролей українських виконавців в Росії, яка є країною-агресором щодо України. Про це пише "Радіо Свобода".

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"Близько двадцяти активістів прийшли з протестом до Палацу спорту, де проходила церемонія вручення нагород від музичного телеканалу М1. Серед 18 артистів, представлених до нагороди, четверо регулярно відвідують з виступами Росію: "Время и Стекло", Макс Барських, Alekseev, Mozgi", - йдеться в повідомленні.

Як кажуть активісти, ці виконавці в Росії "не соромляться отримувати нагороди з рук політиків і шоуменів, які закликають до збройної агресії проти України". На четвертому році війни такі дії неприпустимі і їх не можна назвати ніяк інакше, окрім як "гастролями на крові", зазначають учасники протесту.

Активісти з ротами, заклеєними російськими прапорами зі знаком рубля, тримали "забризкані кров'ю" плакати з тими гаслами, якими прихильники згаданих артистів і проросійські діячі виправдовують їхні дії.

Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко підписав закон про гастролі російських артистів. Повідомляється, що згідно з цим документом організатор гастролей не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення заходу повинен надати СБУ достовірну інформацію про ім'я та прізвище артиста, вказані в документі для в'їзду на територію України, а також про використання псевдонімів, приналежності до творчих колективів, іншу інформацію, що характеризує його творчу діяльність.

Наголошується, що СБУ протягом 10 днів з дня отримання запиту має дати відповідь про наявність чи відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.