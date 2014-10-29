Бойовик "Бєс" визнає Донецьк українським містом та активно йде на діалог - Тарута

Єдиний ватажок бойовиків, з яким вдається вести переговори і хто визнає Донецьк українською територією, - це Ігор Безлер - "Бєс".

Про це розповів екс-губернатор Донецької області Сергій Тарута в інтерв'ю російському виданню "КоммерсантЪ".

"Єдиний, хто активно виходить на діалог, - це Безлер. Ось він говорить про те, що тут територія України, треба допомагати, тут живуть українці, треба, щоб працювали підприємства. Він погодився при цьому, що вони працюють за українським законодавством, в українській податковій та фінансовій системі", - каже Тарута.

Екс-губернатор заявив, що "Бєс" готовий забезпечувати безпеку та обговорювати питання підготовки до зими.

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"При цьому він (Безлер - прим. УНІАН) каже, що з "ДНР" йому не по дорозі, тому що вони грабують, вбивають. Там всередині теж є суперечності з точки зору загального підходу", - підкреслив Тарута.

Він каже, що бойовики не всі інструкції отримують з Москви: їм точно не приходить інструкцій грабувати будинки і відбирати машини. Але, наприклад, обстрілювати житлові райони, щоб створити ненависть до України - це робиться вже за інструкціями.

"Самі вони не стали б стріляти з одного району міста по іншому з "Градів". Це не їхня вигадка, але вона спрацьовує", - зазначив екс-губернатор Донеччини.