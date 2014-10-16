Ватажки бойовиків з "ДНР" незадоволені, що "ЛНР" отримує більше ресурсів з Росії - Тимчук
Бойовики "ДНР" почали обурюватися, що це вони "прикривають" бойовиків Луганщини від українських військових.
"Командири" терористичних груп "ДНР" висловлюють претензії на адресу "ЛНР" щодо того, що "ДНР" "прикриваєЛуганську область від українських військ з заходу", однак левова частка ресурсів з Росії йде до "ЛНР".
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"У "ДНР" гостро постало питання про поповнення терористичних груп живою силою замість дезертирів і знищених бойовиків", - також зазначає експерт.
Серед місцевого населення ведеться активна агітаційна робота з метою залучення добровольців. Основна мотивація - надання регулярного харчування, "проживання у казармах".