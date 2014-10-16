Ватажки бойовиків з "ДНР" незадоволені, що "ЛНР" отримує більше ресурсів з Росії - Тимчук

"Командири" терористичних груп "ДНР" висловлюють претензії на адресу "ЛНР" щодо того, що "ДНР" "прикриваєЛуганську область від українських військ з заходу", однак левова частка ресурсів з Росії йде до "ЛНР".

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"У "ДНР" гостро постало питання про поповнення терористичних груп живою силою замість дезертирів і знищених бойовиків", - також зазначає експерт.

Серед місцевого населення ведеться активна агітаційна робота з метою залучення добровольців. Основна мотивація - надання регулярного харчування, "проживання у казармах".