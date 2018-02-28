На Львівщині затримано іноземця, якого Інтерпол шукав сім років

Ним виявився 46-річний громадянин однієї з країн Евросоюзу.

На Львівщині правоохоронці затримали іноземця, який з 2011 року перебуває у міжнародному розшуку за скоєння зґвалтування групою осіб.

Читайте такожУ Дніпропетровській області затримали азербайджанця, розшукуваного ІнтерполомЯк повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області, 27 лютого співробітники карного розшуку спільно з працівниками сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Нацполіції області у місті Великі Мости Сокальського району виявили і затримали 46-річного громадянина однієї з країн ЕС, який з 2011 року перебуває у міжнародному розшуку за скоєння зґвалтування групою осіб.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про його екстрадицію.