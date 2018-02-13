В Одеській області затримано молдаванина, розшукуваного Інтерполом за викрадення людини і зґвалтування

Іноземець підозрюється в незаконному проникненні в житло, викраденні людини, зґвалтуванні і насильницьких діях сексуального характеру.

В Одеській області затримано громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол за викрадення людини і зґвалтування.

Читайте такожОдеські прикордонники затримали молдованина, розшукуваного Інтерполом за шахрайствоЯк повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 12 лютого в пункт пропуску «Кучурган» на в'їзд в Україну прибув 23-річний громадянин Молдови.

«Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з'ясували прикордонники Білгород-Дністровського загону, цей громадянин розшукується правоохоронними органами Молдови з січня 2018 роки для притягнення до кримінальної відповідальності», - повідомили в управлінні.

Чоловік підозрюється в незаконному проникненні в житло, викраденні людини, зґвалтуванні і насильницьких діях сексуального характеру. Весь цей час зловмисник переховувався в невизнаному Придністров'ї.

Про факт виявлення правопорушника поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Затриманого передали представникам Національної поліції.