Польському бренду довелося перейменувати свої шкарпетки Adolf, схожі на Гітлера

Відповідно до опису виробу, Adolf був покликаний "навести лад у шухляді для шкарпеток».

Польській компанії-виробнику шкарпеток Nanushki довелося перейменувати свої шкарпетки Adolf, стилізовані під диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера після скарги з боку польського державного музею Аушвіц-Біркенау.

Як повідомляє New York Post, неоднозначний аксесуар, відповідно до опису виробу на сайті компанії, було створено, щоб «навести порядок в ящику для шкарпеток».

Музей звинуватив бренд у використанні образу одного з найбільших злочинців в історії у цілях маркетингу.

Після цього компанії довелося змінити найменування "Adolf" на "Patrick". Останній, за описом, є фінансистом і філантропом, але судячи з усього, має сильну схожість з сумно відомим диктатором.

Раніше Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький помістив українського гетьмана Богдана Хмельницького в число тих, хто здійснював найбільші злочини проти єврейського народу. За його словами, повстання Хмельницького часто прирівнюється до Голокосту.