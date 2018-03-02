У Дніпропетровській області заняття у школах скасували до 7 березня включно

Близько 150 навчальних закладів в області опалюються альтернативними котельними на пелетах, ще понад 100 – вугіллям, тому вони можуть продовжити роботу.

У Дніпропетровській області через нестачу газу навчальні заклади йдуть на канікули з 3 до 7 березня включно. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Олега Кужмана.

Читайте такожЛьвів, Миколаївська і Закарпатська області відмовилися прикрутити газ у школах«Облдержадміністрація рекомендувала містам, районам та громадам Дніпропетровщини відпустити до 7 березня на канікули виші та школи. У цей час котельні будуть переведені на економний режим роботи. Освітньому процесу це не завадить, адже заняття просто перенесуть на інші дні, а споживання газу бюджетними установами області скоротиться на 10%», - зазначив Кужман.

Він додав, що в області близько 150 навчальних закладів опалюються альтернативними котельними на пелетах, ще понад 100 – вугіллям. Вони можуть продовжити роботу.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів на п’ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактний тиск на вході в українську газотранспортну систему.