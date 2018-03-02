У Харкові через дії "Газпрому" всі заклади освіти переходять на дистанційне навчання

Освітній процес буде продовжуватися дистанційно, звичне навчання у Харкові відновиться 12 березня.

У Харкові всі освітні заклади переходять на дистанційне навчання до 12 березня у зв’язку з нестачею природного газу через дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту у справах інформації, зв’язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Читайте такожПорошенко - українцям: прошу на декілька днів "прикрутити опалення"

«У всіх освітніх закладах (школи, коледжі, ПТУ тощо) від завтрашнього дня канікули. До 7 березня включно. Потім свята. Тобто в школу дітки підуть аж 12 березня. Освітній процес буде продовжуватися дистанційно», - написав Сидоренко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на п`ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактний тиск на вході в українську газотранспортну систему. План дій, який вступив в дію з 2 березня, передбачає переведення генеруючих компаній із газу на мазут, що дасть можливість економити близько 15-20 млн куб. м газу на добу.

Крім цього, Кабмін доручив навчальним закладу країни зупинити роботу до 6 березня включно, Також відповідні звернення отримали промислові підприємства з метою перегляду виробничих планів з урахуванням економії газових ресурсів.