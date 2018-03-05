Біля суду націоналісти побили, закидали сніжками та заплювали Крисіна

Весь цей час Крисіна супроводжували двоє правоохоронців, а слідом за активістами йшли та спостерігали за тим, що відбувається, близько 20 правоохоронців, але вони не втручалися.

Біля Дарницького районного суду Києва активісти “Національних дружин” та С14 закидали сніжками та заплювали обвинуваченого у протидії учасникам Євромайдану Юрія Крисіна.

Як передає кореспондент УНІАН, на виході Крисіна з будівлі суду після чергового засідання активісти почали кидали в нього сніжки та декілька разів вдарили, а також постійно плювали у нього. Сам Крисін ніяким чином не протидіяв цьому. Інцидент відбувся на відрізку від будівлі суду до зупинки громадського транспорту, де Крисін сів у маршрутку та поїхав.

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Також активісти нецензурно лаялись на адресу Крисіна.

Весь цей час Крисіна супроводжували двоє правоохоронців, а слідом за активістами йшли та спостерігали за тим, що відбувається, близько 20 правоохоронців, але вони не втручалися.

Крисін не виходив із приміщення суду після засідання понад годину. Перед його появою на вулиці один з координаторів активістів попросив усіх не кидати у Крисіна сніжки та не бити його, аби в нього не було можливості уникнути наступного засідання під приводом того, що після побиття він лікується.

Водночас кореспондент УНІАН став свідком розмови декількох активістів, один з яких заявляв, що до сьогодні не знав, хто такий Крисін, а іншому не було відомо сьогоднішнє рішення Дарницького райсуду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня Дарницький районний суд оголосив перерву до 15 березня у підготовчому засіданні за обвинуваченням Сергія Чемеса та Крисіна у протидії Євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року.

Разом з тим, суд ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Чемесу до 3 травня.