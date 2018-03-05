Під судом над Крисіним зібралися півсотні "тітушок": той заявив, що молодиків не знає, та спілкувався з ними (фото, відео)

Також біля суду збираються націоналістичні громадські організації С14 і "Національний корпус".

До Дарницького райсуду Києва, де у понеділок слухається справа Юрія Крисіна, стягуються підозрілі молодики спортивної статури.

"Тітушки" збираються неподалік будівлі суду, у парку "Таращанець", передає "Українська правда".

Читайте такожАктивісти принесли "тітушці" Крисіну в лікарню отруту, а священик облив його зеленкою (фото, відео)За підрахунками журналістів, їх там близько 50. На прохання представитись вони не відповідають.

Розгляд справи було призначено на 13:30, але почався він близько 14:00. У ній Крисіна звинувачують у катуваннях, внаслідок яких постраждали Владислав Іваненко, Світлана Кирилаш та Катерина Веремій.

Також обвинувачуваним у справі проходить Сергій Чемес, який зараз перебуває під вартою.

На суд прийшов і сам Крисін, який наразі не арештований. Біля будівлі його зустріли активісти і поставили кілька питань. У відповідь Крисін лихословив і казав, що не винуватий у вбивстві журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

За інформацією "Громадського", також Крисін заявив активістам, що не знає молодиків, які зібралися, проте пізніше підійшов до них та спілкувався.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

На засіданні Крисін і двоє захисників Ігор Василенко і Тетяна Гнатюк попросили суд перенести слухання справи. Своє клопотання обвинувачуваний пояснює тим, що його адвокат перебуває в Луганській області. Захисники клопочать, бо хочуть мати час на ознайомлення з обвинувальним актом.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня близько 50 учасників "Автомайдану", С14 та представників інших громадських організацій пікетували будинок "тітушки" Юрія Крисіна.

У ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

Читайте такожБіля суду, де розглядали справу Шабуніна, закидали яйцями блогера (фото, відео)18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.