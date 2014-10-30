У Горлівці під час обстрілу будівлі резервного водосховища поранені 2 охоронці
16:44, 30 жовтня 2014Суспільство
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Сьогодні вранці з мінометів було обстріляно будівлю Горлівського резервного водосховища, в результаті чого постраждали 2 людини.
У Горлівці обстріляли будівлю резервного водосховища / фото wikimedia.org
Про це повідомляється на офіційному сайті комунального підприємства "Вода Донбасу".
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"Сьогодні о 6.30 мінометному обстрілу піддалася будівля охорони Горлівського резервного водосховища. Осколкові поранення в живіт отримав охоронець Пилипчук Олександр Миколайович, зараз йому надають медичну допомогу. Охоронець Несмачний Дмитро Олександрович був контужений. Снаряд потрапив в будівлю охорони, в результаті була розвалена стіна і пробито дах", - йдеться в повідомленні підприємства.
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