У Горлівці під час обстрілу будівлі резервного водосховища поранені 2 охоронці

Про це повідомляється на офіційному сайті комунального підприємства "Вода Донбасу".

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"Сьогодні о 6.30 мінометному обстрілу піддалася будівля охорони Горлівського резервного водосховища. Осколкові поранення в живіт отримав охоронець Пилипчук Олександр Миколайович, зараз йому надають медичну допомогу. Охоронець Несмачний Дмитро Олександрович був контужений. Снаряд потрапив в будівлю охорони, в результаті була розвалена стіна і пробито дах", - йдеться в повідомленні підприємства.