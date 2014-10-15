"Трудова повинність": бойовики змушують місцевих жителів рити окопи під Горлівкою

08:57, 15 жовтня 2014
Суспільство
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У той же час на Донбасі ростуть проукраїнські настрої.

REUTERS

У Горлівці місцеві бойовикиза адміністративні правопорушення ввели для місцевих жителів трудову повинність.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Зокрема, порушників змушують брати участь у будівництві оборонних укріплень (окопи, бліндажі) у приміській зоні", - підкреслює він.

На території, яка контролюється терористичною організацією "ДНР", відзначається зростання проукраїнських настроїв у середовищі місцевих бізнесменів. За приблизними оцінками, 50-70% підприємців виступають за якнайшвидше завершення "російської авантюри" на Донбасі і повернення даних територій під повну юрисдикцію України.

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