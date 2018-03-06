Київ під вечір паралізували затори (карта)

Тянучки на дорогах спровокували снігоприбиральні роботи та численні ДТП.

Київ у другій половині дня паралізували сильні затори. Тянучки на дорогах спровокували снігоприбиральні роботи та численні ДТП.

Як свідчать дані Google. Затори, на правому березі затори утворилися на бульварі Шевченка, вулиці Володимирській, Хрещатику, Пушкінській, Тарасівській, Жилянській, Московської, Коновальця, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявській.

На лівому березі рух менш утруднено. Затори лише в районі Дарницької площі і на окремих ділянках вул. Бориспільській.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кортеж президента Петра Порошенка потрапив у ДТП. Автомобіль з супроводу президента збив 88-річного пенсіонера.