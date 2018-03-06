Київ під вечір паралізували затори (карта)
16:42, 06 березня 2018Суспільство
4598 0
Тянучки на дорогах спровокували снігоприбиральні роботи та численні ДТП.
Центр Києва скували затори / Oleg Katkov, Facebook
Київ у другій половині дня паралізували сильні затори. Тянучки на дорогах спровокували снігоприбиральні роботи та численні ДТП.
Як свідчать дані Google. Затори, на правому березі затори утворилися на бульварі Шевченка, вулиці Володимирській, Хрещатику, Пушкінській, Тарасівській, Жилянській, Московської, Коновальця, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявській.
На лівому березі рух менш утруднено. Затори лише в районі Дарницької площі і на окремих ділянках вул. Бориспільській.
Пробки в столиці / скріншот
Як повідомляв УНІАН, сьогодні кортеж президента Петра Порошенка потрапив у ДТП. Автомобіль з супроводу президента збив 88-річного пенсіонера.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter