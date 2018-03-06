Київ під вечір паралізували затори (карта)

16:42, 06 березня 2018
Суспільство
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Олег Катков, Facebook

Як свідчать дані Google. Затори, на правому березі затори утворилися на бульварі Шевченка, вулиці Володимирській, Хрещатику, Пушкінській, Тарасівській, Жилянській, Московської, Коновальця, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявській.

На лівому березі рух менш утруднено. Затори лише в районі Дарницької площі і на окремих ділянках вул. Бориспільській.

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Теги: #затори в Києві#Київ скували затори