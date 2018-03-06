У центрі Києва кортеж Порошенка збив людину (фото)

Літній чоловік, якого збили, серйозно постраждав, але зміг піднятися і сісти на лавочку на тротуарі.

Сьогодні, 6 березня, близько 11:45 на розі вулиць Шовковична та Інститутська в Києві сталася ДТП. Машина поліції, яка супроводжувала кортеж президента Петра Порошенка збив літнього чоловіка.

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Про це повідомляє «Главком».

Автомобіль, що скоїв ДТП, залишився на місці події. Машини кортежу продовжили рух.

На капоті машини є вм'ятина.

Чоловік, якого збили, серйозно постраждав, але зміг піднятися і сісти на лавочку на тротуарі. Патрульні поліцейські надали йому першу медичну допомогу та викликали «швидку».

Як повідомляв УНІАН, в урядовому кварталі Києва зарізали чоловіка. Чоловік втратив багато крові, він помер по дорозі в лікарню.