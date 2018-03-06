У Житомирі пройшов вечір пам’яті космонавта України Леоніда Каденюка

18:44, 06 березня 2018
Суспільство
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Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України / oda.zt.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, захід пройшов 6 березня у Житомирському музеї космонавтики.

Участь у заході  від влади взяв голова Житомирської  обласної ради Володимир Ширма.

Присутнім показали фільм про політ групи космонавтів, у складі якої був  Каденюк, на американському БТКК «Колумбія» (Columbia) місії STS-87.

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У фільмі нагадується, що Каденюк є  першим космонавтом незалежної України, а під час його польоту на навколоземній орбіті вперше пролунав Гімн України.

Нагадаємо, Леонід Каденюк ( 1951-1918) народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів.Він брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, у їх ескізному та макетному проектуванні. Каденюк літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків різного призначення, в основному — на винищувачах, а також на американському тренувальному літаку Northrop T-38. Також Каденюк – автор п'яти наукових праць. У 2017 році він видав книгу «Місія –Космос».Космонавт Каденюк раптово помер 31 січня 2018 року на 68-му році життя. Під час пробіжки йому стало зле. Він помер, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги.

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Теги: #помер каденюк#космонавт Каденюк