У Житомирі пройшов вечір пам’яті космонавта України Леоніда Каденюка

Захід пройшов 6 березня у Житомирському музеї космонавтики.

У Житомирі сьогодні відбувся вечір пам’яті першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, захід пройшов 6 березня у Житомирському музеї космонавтики.

Участь у заході від влади взяв голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма.

Присутнім показали фільм про політ групи космонавтів, у складі якої був Каденюк, на американському БТКК «Колумбія» (Columbia) місії STS-87.

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У фільмі нагадується, що Каденюк є першим космонавтом незалежної України, а під час його польоту на навколоземній орбіті вперше пролунав Гімн України.

Нагадаємо, Леонід Каденюк ( 1951-1918) народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів.Він брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, у їх ескізному та макетному проектуванні. Каденюк літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків різного призначення, в основному — на винищувачах, а також на американському тренувальному літаку Northrop T-38. Також Каденюк – автор п'яти наукових праць. У 2017 році він видав книгу «Місія –Космос».Космонавт Каденюк раптово помер 31 січня 2018 року на 68-му році життя. Під час пробіжки йому стало зле. Він помер, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги.