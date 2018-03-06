Гранати з наметів під Верховною Радою виявились бойовими – Генпрокуратура

Раніше у поліції повідомляли, що у наметовому містечку під Радою правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5.

Експертиза Державного науково-дослідного центру експертно-криміналістичного центру МВС встановила, що гранати, знайдені у наметовому містечку під Верховною Радою, були бойовими.

Читайте також15 затриманих біля ВР мали посвідчення учасника бойових дій - МВСПро це у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Нагадаємо, 3 березня поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 111 його жителів. За словами заступника голови Нацполіції - начальника поліції Києва Андрій Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводились за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

У Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» і 5 димових шашок, а також затримали більше сотні людей, які чинили опір поліції.