Знесення наметів під Радою: як пройшов розгін МіхоМайдану (фото, відео)

У наметовому містечку під Верховною Радою в Києві сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

Сьогодні поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою.

Почалося все з повідомлень про сутички - біля наметового містечка відбулися зіткнення між поліцією і протестуючими. В ході зіткнень протестувальники підпалили шини та чинили опір. В результаті постраждали обидві сторони - 6 протестувальників і четверо поліцейських.

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У поліції все, що відбувається, пояснили слідчими діями в рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу і по подіях 27 лютого під Верховною Радою. Мовляв, про проведення заходів мешканцям табору було повідомлено заздалегідь, але вони чинили опір.

У поліції також відзвітували і по знайденим в містечку боєприпасам - вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» і 5 димових мін, металеві палиці, ножі та інше. У підсумку в райвідділи доставили близько 100 осіб.

Після розгону і затримань правоохоронці приступили до слідчих дій. Поліція оточила намети в Маріїнському парку, розташовані поруч з будівлею Міністерства охорони здоров'я України, і виставила кордон між будівлею Кабміну і парламенту.

Кордон правоохоронців також виставлений на перетині вулиць Грушевського і Шовковичної, а також на перетині Липській і Грушевського. Не пропускають навіть журналістів на територію біля ВР до наметового містечка.

Після цього почалося знесення наметів. Вантажівки і трактор вивозять конструкції активно, за 10 хвилин з території на проїжджій частині вулиці Грушевського виїхали два заповнених дошками та іншими елементами конструкцій вантажівки, а також один трактор.

В русі «Звільнення» пізніше заявлили про відправку у лікарні 11 активістів під час сьогоднішнього штурму, одного оперують. У всіх травми голови, множинні переломи рук і ніг. А в одного, крім переломів і пошкоджень, діагностовано внутрішній крововилив.

У партії екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" назвали штурм і демонтаж наметового містечка під ВР "остаточним знищенням права на громадянську позицію і будь-яку протестну діяльність".

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У РНС заявили, що акція протесту під ВР була законною, оскільки ще 17 жовтня 2017 р. була подана заявка про безстрокове проведення акції протесту, а "Рух нових сил" за спільним рішенням з "Рухом визволення" покинув табір більше місяця тому.

У РНС відзначили, що затриманим інкримінують "чергову кримінальну справу", в рамках якої нібито і проходив обшук табору, до них вже виїхали адвокати.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у свою чергу підтримує дії МВС в наметовому містечку. За словами Луценка, "перетворення наметового містечка біля центральних органів влади в накопичувач екстремістів, зброї і вибухових речовин - табу".

На даний момент, всіх затриманих сьогодні в наметовому містечку відпускають з відділень поліції. Нардеп Семен Семенченко заявив, що статус усіх затриманих - свідки.