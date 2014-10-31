Польща направила до українського кордону 5 тисяч своїх прикордонників
10:47, 31 жовтня 2014Суспільство
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Польські прикордонні служби посилюють кордон через конфлікт в Україні.
Кордон посилюють через конфлікт в Україні / УНІАН
Про це повідомив головний комендант польської Прикордонної служби Домінік Трач, передає Еспресо.TV з посиланням на "Польське радіо"
"Почалося введення в дію програми, яка збільшить можливості прикордонних служб на сході",- заявив він
За словами Домініка Трача, викликом є також угоди з сусідніми країнами, які стосуються безвізового руху.
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Комендант запевнив, що прикордонники справляються з ущільненням кордону, особливо в ситуації конфлікту в Україні.
В цьому напрямку працюють 4,5 тисячі прикордонників і є ще півтисячі резервних службовців. В усій Прикордонній службі у Польщі 14 тисяч осіб.
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