Польща направила до українського кордону 5 тисяч своїх прикордонників

Про це повідомив головний комендант польської Прикордонної служби Домінік Трач, передає Еспресо.TV з посиланням на "Польське радіо"

"Почалося введення в дію програми, яка збільшить можливості прикордонних служб на сході",- заявив він

За словами Домініка Трача, викликом є також угоди з сусідніми країнами, які стосуються безвізового руху.

Читайте такожКордон з Польщею патрулюватимуть на квадроциклах та снігоходах

Комендант запевнив, що прикордонники справляються з ущільненням кордону, особливо в ситуації конфлікту в Україні.

В цьому напрямку працюють 4,5 тисячі прикордонників і є ще півтисячі резервних службовців. В усій Прикордонній службі у Польщі 14 тисяч осіб.