Польща проведе наймасштабніші за понад 40 років навчання внутрішніх сил

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про проведення навчань, в яких візьмуть участь 2 тисяч прикордонників, працівників поліції, пожежної служби, оголосив сьогодні міністр внутрішніх справ Бартоломєй Сєнкевич.

"Кордони зараз стабільні та безпечні, але ми повинні бути підготовлені до більш драматичних варіантів. Хочемо протестувати внутрішню готовність Польської держави до екстремальних ситуацій", - сказав міністр, якого цитує прес-служба відомства.

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Навчання пройдуть з 23 по 25 квітня у двох польських воєводствах: столичному Мазовецькому та Швєнтокжиському на півдні Польщі, котрі межують з іншими воєводствами, що мають безпосередній кордон з Україною.

"Ми створюємо сценарій навчань, котрі стосуються як прикордонних інцидентів, так і пов'язаних з внутрішньою безпекою Польщі в контексті катастроф та серйозних надзвичайних випадків. Хочемо побачити, як служби зможуть співпрацювати та давати собі раду в різних ситуаціях", - додав Сєнкевич.

За його даними, останній раз у Польщі подібні навчання проводилися у 70-і роки минулого століття.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники польської влади заявляли, що не бачать загрози для Польщі у зв'язку з останніми подіями в Україні, але закликали НАТО - для посилення відчуття безпеки - посилити свою присутність на польській території.

Північноатлантичний альянс, в який входять Польща з 1999 року, вустами своїх керівників на цьому тижні неодноразово закликав Російську федерацію відвести своїх близько 40 тисяч військових від східних кордонів України.

Низка оглядачів бачить в присутності цих військ готовність росіян захопити чергові українські регіони та приєднання їх до свого складу за взірцем Криму, котрий Росія приєднала до себе у березні цього року після революційної зміни влади в Україні у лютому.