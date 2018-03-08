Понад 7 тисяч неплатників аліментів оголошені в розшук - Петренко

Виконавці починають використовувати новий засіб впливу на боржників – суспільно корисні роботи.

За місяць з початку дії закону про посилення відповідальності за несплату аліментів понад 7 тисяч боржників оголошені в розшук.

Про це в інтерв'ю «Сегодня» повідомив Міністр Юстиції України Павло Петренко.

Читайте такожГолі протести не допомогли: український шоумен звернувся до Порошенка через закон про виплату аліментів (відео)За його словами, за місяць працівники виконавчої служби Мін'юсту винесли майже 75 тисяч постанов про обмеження боржника у праві виїзду за межі України, 72 тисячі постанов про заборону керувати автомобілем, понад 70 тисяч заборон користуватися зброєю і полювати.

Крім того, виконавці, за словами Петренка, починають використовувати новий засіб впливу на боржників – суспільно корисні роботи. На сьогодні складено майже 4,5 тисячі відповідних протоколів.

«Однак ця статистика не є нашою метою. Головне завдання – забезпечити сплату аліментів. З початку дії закону боржниками сплачено понад 225 мільйонів гривень аліментів», - сказав Петренко.Як відомо, 6 лютого набрав чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Закон передбачає тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який не сплачує аліменти.

Також пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.