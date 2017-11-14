Міністерство юстиції оголосило війну недобросовісним батькам (відео)

15:43, 14 листопада 2017
Суспільство
753

Кожен п'ятий з трьох мільйонів українських дітей не отримує законних грошей, але цьому буде покладено край.

Зміни в законодавство позбавлять злісних неплатників аліментів останніх шансів сховатися від боргів перед власними дітьми. Обмеження виїзду за кордон, обмеження права на водіння автомобілем, обмеження і заборона на полювання, на носіння зброї.

540 тисяч проваджень про стягнення аліментів. І тільки вдумайтеся - кожен п'ятий з трьох мільйонів українських дітей не отримує законних грошей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #аліменти на дитину