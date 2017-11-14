Міністерство юстиції оголосило війну недобросовісним батькам (відео)
15:43, 14 листопада 2017Суспільство
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Кожен п'ятий з трьох мільйонів українських дітей не отримує законних грошей, але цьому буде покладено край.
Зміни в законодавство позбавлять злісних неплатників аліментів останніх шансів сховатися від боргів перед власними дітьми. Обмеження виїзду за кордон, обмеження права на водіння автомобілем, обмеження і заборона на полювання, на носіння зброї.
540 тисяч проваджень про стягнення аліментів. І тільки вдумайтеся - кожен п'ятий з трьох мільйонів українських дітей не отримує законних грошей.
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