Міністерство юстиції оголосило війну недобросовісним батькам (відео)

Зміни в законодавство позбавлять злісних неплатників аліментів останніх шансів сховатися від боргів перед власними дітьми. Обмеження виїзду за кордон, обмеження права на водіння автомобілем, обмеження і заборона на полювання, на носіння зброї.

540 тисяч проваджень про стягнення аліментів. І тільки вдумайтеся - кожен п'ятий з трьох мільйонів українських дітей не отримує законних грошей.