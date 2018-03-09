У НБУ спрогнозували, скільки ще зростатиме трудова міграція українців

Окрім економічних факторів виїзду українців за кордон, у Нацбанку назвали збройний конфлікт на Донбасі.

Трудова міграція українців зростатиме ще два-три роки, а після цього почне знижуватися.

У Нацбанку очікують, що невдовзі в Україні збільшиться рівень зарплат, що допоможе стримати потік мігрантів. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

Читайте такожЗМІ Польщі назвали українців одним з головних рушіїв економікиОкрім економічних факторів виїзду українців за кордон, в НБУ назвали збройний конфлікт на Донбасі. Адже зараз значна кількість мігрантів - жителі східних областей. Виїжджають працездатні громадяни – більшість з них чоловіки. А третина – молоді люди до 30 років.

Раніше в Atlantic Council прогнозували, що трудова еміграція українців до країн Центральної та Східної Європи створює серйозні проблеми для самої України, посилюючи перспективу демографічної кризи.

Нагадаємо, Україна потрапила до ТОП-5 країн із найбільш стрімкими темпами скорочення населення, й, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року населення України може скоротитись на 18% до 36,4 млн осіб, а до 2100 року - на 57% до 28, 2 млн осіб.