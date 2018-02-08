Міграція українців до ЄС може спричинити в Україні демографічний спад – Atlantic Council

Аби стримати трудову міграцію, Україна має стати стати більш конкурентоспроможною.

Трудова еміграція українців до країн Центральної та Східної Європи створює серйозні проблеми для самої України, посилюючи перспективу демографічної кризи.

Читайте такожВ майбутньому трудова міграція українців за кордон лише зростатиме - НБУПро це йдеться у матеріалі аналітика Пітера Дікенсона, оприлюдненого проектом Atlantic Council.

Зазначається, що на просторі від Балтійського регіону до Балкан національні уряди послаблюють регуляцію ринку праці та шукають шляхи підтримки своєї робочої сили з України. Українські трудові ресурси, за висловом автора, нині є «Клондайком» високо кваліфікованої та дешевої робочої сили.

Автор вказує, що Центральна та Західна Європа страждає від «ідеального шторму» демографічного спаду, який загрожує звести нанівець політичний та економічний прогрес, досягнутий країнами регіону в останню чверть століття. Від скорочення кількості населення сильно страждає й Україна.

В таких умовах, вартість, навички та географічна близькість робить українців дуже привабливими економічними мігрантами. Економічна криза, яка супроводжувала Революцію гідності та війну з РФ, слугувала посиленню економічної диспропорції між Україною та її сусідами з ЄС. Українці отримують найменшу середню зарплату у Європі, що робить привабливими для них відносно невеликі доходи у країнах Центральної Європи.

Автор допускає, що однією з найбільших причин сприяння українським мігрантам виступає їх «культурна сумісність». Західна Європа давно звикла до ідеї покриття своїх демографічних проблем за рахунок міграції з Африки та Азії, однак цей варіант залишається політично токсичним для країн Центральної та Східної Європи, де електорат демонструє несприйняття мультикультуралізму та міграції з країн, що лежать за межами Європи.

На цьому фоні українці почали розглядатись як найменш гірший варіант для регіону, що потребує робочих рук. Українці користуються прихильністю, як етнічно, релігійно, культурно та соціально близький до своїх центральноєвропейських сусідів народ. Це спрощує процес їх асиміляції.

Як зазначає аналітик, у довгостроковій перспективі, ніщо не зможе утримати українців від трудової міграції, якщо країна не стане більш конкурентоспроможною.

Нагадаємо, Україна потрапила до ТОП-5 країн із найбільш стрімкими темпами скорочення населення, й, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року населення України може скоротитись на 18% до 36,4 млн осіб, а до 2100 року - на 57% до 28, 2 млн осіб.