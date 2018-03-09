"Скотина, придушу зараз": на Одещині репетиторка била та душила своїх учнів (відео)

На відео видно, як літня жінка-репетитор під час занять б’є та обзиває учнів.

На Одещині поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом побиття дітей репетиторкою.

Про це повідомляє поліція області в Facebook. Про інцидент правоохоронцям стало відомо з відео, опублікованого в Інтернеті. На ньому зафіксовано літню жінку-репетитора, яка під час занять б’є та обзиває учнів.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України.

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"В ході перевірки інформації з’ясувалося, що подія мала місце у 2016 році на території Біляївського району. Працівники поліції встановили особу правопорушниці. Жінка зізналася у вчиненому. Наразі досудове слідство триває. Відповідно до закону, подібні дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року", - йдеться у повідомленні.

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