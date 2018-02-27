"Свинота, якого чорта в школу прийшли": у Харкові директорка гімназії образила школярів (відео)

Педагога, який має тридцятирічний стаж керування, звинувачують у постійних образах дітей.

У Харкові учні записали на диктофон, як директорка гімназії ображає школярів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Педагога, який має тридцятирічний стаж керування, звинувачують у постійних образах дітей.

Учням вдалося навіть записати частину уроку, де директорка звертається до класу "свинота". На відео чутно, як вона кричить та каже: "Свинота така! Якого чорта ви в школу поприходили".

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Жінка визнає звинувачення лише частково – те, що вдалося записати. І пояснює все це емоціями. Каже що урок вела практикантка, а діти відмовлялися її слухатися.

Раніше на Рівненщині школяр звинуватив вчителів у насильстві.