У Києві влаштували автопробіг до будинку Авакова (відео)

Активісти звинувачують главу МВС у провалі реформ та корупції.

У Києві активісти влаштували автопробіг до дому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомляє «Громадське», учасники акції виступають проти «свавілля» представників МВС, зокрема, мова йде про силовий розгін наметового містечка під Верховною Радою.

Також міністра звинувачують у провалі реформ, корупційних схемах із закупівлею рюкзаків для міністерства, придбанні багатотисячної нерухомості за кордоном і т. д. Мітингувальники вимагають відставки Авакова.

Кілька десятків людей під будинком міністра розгорнули плакати, підняли прапори України і вигукують гасла, в яких висувають претензії до роботи міністра.

«Аваков, виходь!» - скандували учасники акції, частина з яких на місце і привезла рюкзаки МВС.

Нагадаємо, 6 березня активісти громадської організації «Автомайдан» влаштували акцію біля бази полку поліції особливого призначення (колишній «Беркут»), під час якої спалили прапор «Беркута».