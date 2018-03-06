«Автомайдан» протестував проти розгону активістів під Радою: біля бази поліції спалили прапор «Беркуту» (фото)

В акції протесту взяли участь понад 50 активістів, які прибули колоною з декількох десятків автомобілів.

У Києві активісти громадської організації «Автомайдан» влаштували акцію біля бази полку поліції особливого призначення (колишній «Беркут»), під час якої спалили прапор «Беркута».

Читайте такожГранати з наметів під Верховною Радою виявились бойовими – ГенпрокуратураЯк заявив кореспонденту УНІАН лідер «Автомайдану» Олексій Гриценко, акцію влаштували на знак протесту проти непропорційного застосування сили під час розгону учасників наметового містечка 3 березня 2018 року біля Верховної Ради.

У спаленні прапора брав участь, зокрема, народний депутат Володимир Парасюк.

Перед цим активісти викинули біля воріт бази шматки курятини, пір’я та розбили яйця й облили все це червоною рідиною, що символізувала кров. (На шевронах «Беркута» і поліції полку спецпризначення зображений птах - УНІАН).

Також учасники акції облили червоною фарбою ворота бази. При цьому на ворота вони наклеїли декілька плакатів із зображенням шевронів «Беркута» та полку поліції особливого призначення, між якими стоїть знак дорівнює.

Загалом біля бази перебували понад 50 активістів, які приїхали на акцією колоною з декількох десятків автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня поліція в рамках розслідування кількох кримінальних проваджень очистила наметове містечко під Верховною Радою.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.