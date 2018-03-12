Зайцева та Дронов вперше озвучать свої версії моторошної ДТП у Харкові (відео)

Олена Зайцева визнає провину, Геннадій Дронов - ні.

Свої версії трагічної ДТП, в якій у Харкові у жовтні минулого року загинули шестеро людей, сьогодні, 12 березня, у суді мають озвучити фігуранти справи - Олена Зайцева та Геннадій Дронов.

Суд вже заслухав свідчення потерпілих та родичів загиблих. Більшість подали цивільні позови, вимагають від підсудних матеріальної компенсації.

Читайте також"Там облич не було": потерпілі у справі про жахливу ДТП в Харкові дали свідчення в суді (відео)Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.