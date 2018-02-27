Моторошна ДТП із шістьма жертвами у Харкові: Дронову та Зайцевій зачитали обвинувальний акт

У ході засідання адвокат підозрюваного водія Геннадія Дронова Сергій Перепелиця заявив клопотання про відвід головуючого судді Віктора Попраса. Однак воно було відхилене.

У Харкові відбулося судове засідання у справі про дорожньо-транспортну пригоду з шістьма загиблими на вулиці Сумській, прокурор зачитав обвинувальний акт.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського райсуду Харкова тривало майже п’ять годин.

На самому початку адвокат підозрюваного водія Геннадія Дронова Сергій Перепелиця зачитав клопотання з вимогою випустити його підзахисного зі спеціального приміщення для підсудних. Проти цього не виступали прокурори та адвокат другого підозрюваного, заперечили таку можливість потерпілі.

Головуючий суддя Віктор Попрас відхилив клопотання, після чого Перепелиця заявив клопотання про його відвід.

На думку адвоката, відмова у задоволенні клопотання була безпідставною та засвідчила упередженість і низьку кваліфікацію судді. Розглядав клопотання про відвід Попраса інший суддя Київського райсуду Харкова Геннадій Зуб.

Проти відводу Попраса виступили всі сторони процесу. Клопотання було відхилене.

Після цього прокурор Ігор Омельченко зміг зачитати обвинувальний акт у справі, а потерпілі заявили кілька цивільних позовів про відшкодування завданої шкоди (суми від 200 тис. грн до 1 млн грн).

Відповідаючи на питання судді щодо обвинувального акту у справі, обвинувачена Олена Зайцева заявила, що вину визнає, цивільні позови визнає та готова свідчити у справі.

Обвинувачений Дронов заявив, що вину за обставинами, викладеними в обвинувальному акті, не визнає, цивільні позови не визнає, свідчити у справі готовий.

Крім цього, суд визначив порядок слухання справи. Почнеться слухання з допиту потерпілих, після цього будуть допитані обвинувачені, свідки, насамкінець суд вивчатиме матеріали справи.

Читайте такожШкодувати і вибачатися: журналісти в суді побачили "шпаргалку" фігуранта жахливої ДТП у Харкові Дронова (фото)У судовому засіданні оголошена перерва до 12:30 четверга, 1 березня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.