У слідства є докази контактів Рубана з Захарченком – Луценко (відео)

За словами генпрокурора, «зброя Рубана» була не першою партією зброї, завезеної на підконтрольну територію для здійснення теракту.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджує, що у слідства є аудіодокази контактів Володимира Рубана із ватажком терористів «ДНР» Олександром Захарченком.

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"У нас є відео, де автомобіль, яким керує Рубан, перетинає нашу КПВВ, заїжджає на територію "ДНР", потім автоматники Захарченка сідають за кермо і в трьох військових частинах Горлівки закладають зброю. Повертаються. За кермо сідає Рубан, їде далі. Далі, всі бачили його затримання... При цьому у нас є докази того, це викладено в аудіо, про те що він контактував при цьому із Захарченком і планував терористичний акт", - розповів очільник ГПУ.

Луценко, коментуючи неспівпадіння між калібрами мінометів та мін у машині Рубана, також розповів, що Рубан віз на підконтрольну територію не першу партію зброї, призначеної для теракту. Перша партія зброї була завезена під контролем СБУ та військової прокуратури.

Нагадаємо, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.