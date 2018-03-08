Переговірник Рубан затриманий спецслужбами на лінії розмежування - ЗМІ (відео)

В даний час затриманий Володимир Рубан доставлений в Маріупольське СІЗО.

Керівник центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан був затриманий 8 березня.

Про це повідомили в соцмережах журналіст Олег Челахов і волонтер Гайде Різаєва.

За даними джерел Різаєвої в спецслужбах, Рубана затримали між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою.

За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговірник здійснював транспортування "забороненого товару".

Офіційних повідомлень про підозри на його адресу на даний момент поки що не з'являлося.

Як пише видання Страна.ua із посиланням на свої джерела в силових структурах, Володимира Рубана затримали на лінії розмежування з "ДНР" - пункті пропуску в селищі Зайцево Донецької області.

Як стверджує співрозмовник видання, в даний час затриманий Рубан доставлений в Маріупольське СІЗО.

У той же час, у розпорядженні видання з'явився відеозапис процесу документування затримання Рубана.

З нього випливає, що інцидент стався на одному з блок-постів, над яким майорить український прапор. На записі зображено голову "Офіцерського корпусу", який стоїть боком до відеокамери.

Навпроти нього стоять меблеві столи, на яких викладено цілий арсенал озброєння. Паралельно один із силовиків у камуфляжі веде огляд багажника білого мікроавтобуса.

Відео: Страна.ua

За відомостями Різаєвої, в процесі його затримання брали участь співробітники Служби безпеки України і контррозвідки, додає "Страна".

Раніше Єгор Карпенко на сторінці у Facebook написав про затримання на блок-посту громадян, які намагалися провести з непідконтрольної території значний арсенал зброї.

"Сьогодні вимушені переселенці вивозили з тимчасово окупованої території свої меблі... Ось що знайшли в шафах і тумбочках на одному з контрольно-пропускних пунктів", - зазначає він.

На оприлюднених фото арсеналу - підривники до мін, 80 мінометів, декілька 120 мін, і півтора десятка автоматів, які викладені на столи.

За інформацією Карпенка, затримання намагалися перевезти їх людей здійснювалося силами прикордонників Антитерористичного центру.

За даними Карпенка, цю зброю намагалися провезти "група терористів під виглядом мирних мешканців для здійснення терористичних актів у тилу".

"При цьому, інтер'єри і місцевість, у яких були зроблені фото, опубліковані Карпенком, схожі на місце затримання Рубана", - додає "Страна".