4 роки тому у Донецьку відбувся мітинг за єдність України (відео)

11:54, 13 березня 2018
Суспільство
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13 березня 2014 року у Донецьку відбувся мирний мітинг за єдність України. На його учасників напали проросійські провокатори. Вони закидали натовп петардами, димовими шашками, а також били людей.

У результаті зіткнень був убитий 22-річний Дмитро Чернявський. Його вважають першою жертвою російської агресії на Донбасі. Посмертно хлопець отримав звання Героя України та увійшов до Небесної Сотні.

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Ще щонайменше 50 осіб отримали травми різного ступеню важкості. З тих пір кожного року 13 березня донеччани вшановують пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи нашу країну від російської агресії.

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Теги: #Донецьк#мітинг#сепаратисти#російська агресія