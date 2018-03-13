4 роки тому у Донецьку відбувся мітинг за єдність України (відео)

Внаслідок сутичок під час акції був убитий 22-річний активіст Дмитро Чернявський.

13 березня 2014 року у Донецьку відбувся мирний мітинг за єдність України. На його учасників напали проросійські провокатори. Вони закидали натовп петардами, димовими шашками, а також били людей.

У результаті зіткнень був убитий 22-річний Дмитро Чернявський. Його вважають першою жертвою російської агресії на Донбасі. Посмертно хлопець отримав звання Героя України та увійшов до Небесної Сотні.

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Ще щонайменше 50 осіб отримали травми різного ступеню важкості. З тих пір кожного року 13 березня донеччани вшановують пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи нашу країну від російської агресії.