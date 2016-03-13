Українці вийшли на Майдан вшанувати пам'ять загиблих патріотів Донбасу (фоторепортаж)
17:42, 13 березня 2016Суспільство
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Учасники мітингу-реквієму заспівали гімн, а потім вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
На Майдані провели акцію вшанування пам'яті загиблих на Донбасі / Фото УНІАН
У річницю смерті проукраїнського активіста з Донецька Дмитра Чернявського в Києві на Майдані вшанували пам'ять донеччан та луганчан, які віддали життя за єдину Україну.
На акцію «В ім'я пам'яті загиблих, заради захисту живих» зібралось близько 200 осіб, передає кореспондент Громадського.
Учасники мітингу-реквієму заспівали гімн, а потім вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Крім того, зі сцени зачитали імена загиблих на сході українських військових з Донбасу.
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