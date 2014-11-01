СБУ попереджає жителів Донбасу про провокації бойовиків під час псевдовиборів

Служба безпеки України застерігає мешканців Донецької та Луганської областей від участі у псевдовиборах 2 листопада і попереджає про вчинення терористами провокацій.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-центром заяві СБУ.

«Шановні українські громадяни, мешканці Донецької та Луганської областей Служба безпеки України застерігає вас щодо участі у псевдовиборах 2 листопада ц.р.

За оперативною інформацією СБУ, бойовики й окупанти Донбасу готують провокації на дільницях та в місцях скупчення людей, для того, щоб потім покласти відповідальність за це на українську владу», - застерігають у відомстві.

При цьому у заяві наголошується, що ані Служба безпеки України, ані інші українські силові структури 2 листопада, як і завжди, не застосовуватимуть жодних силових дій проти своїх громадян – мирних мешканців Донеччини та Луганщини.

Читайте такожСША закликають усі країни не визнавати псевдовибори у "ДНР" і "ЛНР"Разом з тим, за даними СБУ, спостерігається зростання активності бойовиків та російських підрозділів.

«На техніку наносяться написи та маркування Нацгвардії та Збройних сил України. Бойовики перевдягаються у форму українських військових. Бандформування замовили пошиття та вже отримали більше 5 тисяч одиниць одностроїв бійців Нацгвардії. На Донбас прибувають російські журналісти» - сказано у заяві.

В СБУ попереджають, що самі «вибори» нелегітимні, а участь у них - небезпечна для життя.

«Ці псевдовибори не матимуть нічого спільного з вільним волевиявленням громадян. Сфальшовані результати вже пораховано», - наголошується у заяві.

Разом з тим в СБУ попереджають, що для організаторів «виборів» мирні громадяни є лише «статистами і масовкою», й ці «вибори» спрямовані проти них.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія постачає терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України, проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і глав "народних республік".

США і Євросоюз неодноразово заявляли, що проведення терористами «виборів» на Донбасі буде порушенням Мінських домовленостей.

28 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що оголошені бойовиками «ДНР» і «ЛНР» псевдовибори ставлять під загрозу весь мирний процес.

Разом з тим у Росії заявили про намір визнати «вибори» в «ЛНР» і «ДНР».