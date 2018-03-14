Кабмін запровадив нову модель забезпечення ряду послуг для людей з інвалідністю

Для реалізації вибору технічного засобу був розроблений електронний каталог технічних та інших засобів реабілітації.

Уряд ухвалив ряд постанов, покликаних підвищити якість життя людей з інвалідністю в Україні. Відповідний пакет постанов було ухвалено на засіданні уряду в середу.

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Представляючи пакет постанов, міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що, зокрема, впроваджується нова модель забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації.

За його словами, для реалізації вибору технічного засобу був розроблений електронний каталог технічних та інших засобів реабілітації.

«Ми впроваджуємо соціальну гарантію надання послуг з підбору, адаптації та підготовки до застосування засобів реабілітації. Ця послуга надаватиметься всім людям з першою групою інвалідності і поліпшить якість вибору того засобу реабілітації, який найбільше підходить людині для компенсації функціональних обмежень», - сказав міністр.

Рева зазначив, що новацією моделі буде укладення договору між людиною з інвалідністю, підприємством і органом соціального захисту населення, на підставі якого контролюватиметься якість наданого обладнання з реабілітації.

«Людина з інвалідністю, її потреби будуть в центрі нової системи забезпечення технічними засобами реабілітації, а не розподіл коштів серед підприємств», - сказав міністр.

Крім того, передбачено розширення забезпечення засобами реабілітації учасників АТО.

За словами Реви, постанови передбачають можливість компенсації купівлі в торговельних мережах деяких засобів реабілітації для скорочення процедури їх придбання.

Міністр також повідомив, що уряд має намір стимулювати місцеві органи самоврядування до створення служби з перевезення людей з інвалідністю.