Савченко повернулася до України

Савченко прилетіла в Україну рейсом з Мюнхена.

Народний депутат Надія Савченко прилетіла в аеропорт "Бориспіль" рейсом Мюнхен - Київ.

В аеропорту її зустрічала сестра Віра, повідомляє "Страна.ua".

На прохання видання прокоментувати заяви одного з представників "Народного фронту" Андрія Тетерука, що вона нібито втекла до Росії, Савченко відповіла: "Подивіться, будь ласка, на рейс, який тільки що прилетів і вам все стане зрозуміло".

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"Під час поїздки зустріла дуже багато приємних людей, в тому числі наших, українців, які, на жаль, змушені були виїхати заробляти гроші за кордон, поговорили, як розвивається бізнес в Україні, хто чим живе...", - сказала народний депутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат Надія Савченко, яку викликали на допит в СБУ у справі парламентера Володимира Рубана, повернеться до України 15 березня.

Нагадаємо, народного депутата Надію Савченко викликали на вівторок, 13 березня, в Службу безпеки України на допит у справі голови Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.