Бойовики знову обстрілюють Кримське на Луганщині (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Луганської ОДА Геннадія Москаля.

"Руйнувань та потерпілих немає. Сьогодні вранці обстріли поновилися, тепер – зі стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вчора бойовики у Кримському розбомбили протитуберкульозний санаторій.