Бойовики знову обстрілюють Кримське на Луганщині (фото)
09:32, 03 листопада 2014Суспільство
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Після закінчення псвевдовиборів у так званій "ЛНР", о 21.20 бойовики “Всевеликого войска донского” почали обстріл з артилерії с.Кримське Новоайдарського району Луганської області.
Обстріли відновилися вранці / moskal.in.ua
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Луганської ОДА Геннадія Москаля.
"Руйнувань та потерпілих немає. Сьогодні вранці обстріли поновилися, тепер – зі стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, вчора бойовики у Кримському розбомбили протитуберкульозний санаторій.
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