Бойовики розбомбили протитуберкульозний санаторій у Луганській області

Про це повідомляє голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль. "Селище обстрілювали з мінометів, "Градів" і артилерії, в результаті пошкоджено кілька приватних будинків, перебита лінія електропередач і зруйновано обласнийпротитуберкульозний санаторій. Цей заклад розташований на околиці селища, до найближчої вогневої точки терористів звідси всього 650 м, тому санаторій постраждав найбільше - вчора прямим попаданням мінометних мін зруйнована їдальня (хворі на туберкульоз змушені самостійно на відкритому вогні готувати собі їжу) і серйозно пошкоджений житловий корпус", - йдеться в повідомленні прес-служби Геннадія Москаля.

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Персонал санаторію втік після обстрілу, тому з 16-ма пацієнтами залишилися тільки українські військовослужбовці.

"Санаторій тільки нещодавно капітально відремонтували, замінили всі вікна та двері, облаштували палати, і ось тепер він непридатний для лікування. У понеділок перевеземо всіх пацієнтів в Лисичанський обласний протитуберкульозний диспансер, оскільки залишатися тут їм небезпечно, і лікування неможливе... Через обстріли терористів на околиці Кримського перебитий газопровід. Допускати ремонтні бригади туди бойовики відмовляються, тому без газу залишається частина району", - повідомив Геннадій Москаль.