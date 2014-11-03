Маріупольський суд на противагу думці прокуратури відпустив диверсанта під домашній арешт

При обранні запобіжного заходу щодо посібника діяльності терористичної організації прокуратура Донецької області займає принципову позицію і наполягає на однозначному утриманні під вартою. Однак, Жовтневим районним судом було ухвалено рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє маріупольський сайт 0629 з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Прокуратура Донецької області продовжує відстоювати свою позицію і на даний момент органами прокуратури області в Жовтневий райсуд Маріуполя направлено апеляцію на незаконну постанову судді про обрання запобіжного заходу.

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У прокуратурі зазначають, що якісь оціночні висловлювання анонімних джерел у штабі АТО не можуть бути достовірною і коректною інформацією, що відображає офіційну позицію органів прокуратури.

Довідка. На даний час громадянин України, 1973 року народження, є фігурантом у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України (пособництво діяльності терористичної організації).

Нагадаємо, 25 жовтня диверсанта "ДНР" відпустили під домашній арешт незважаючи на значну доказову базу, тяжкість злочинів і суспільну небезпеку діяння. Після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення за даним фактом, диверсант знову був затриманий співробітниками СБУ.