Суд арештував 14 членів терористичної організації "ДНР"

Як повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області, суд повністю підтримав позицію прокуратури Донецької області і всім 14 підозрюваним обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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У повідомленні уточнюється, що співробітники СБУ раніше затримали 14 чоловіків, яким висунуто підозру у вчиненні злочинів за ст. 111; ст. 258 і ст. 263 Кримінального кодексу ("державна зрада"; "створення терористичної групи чи терористичної організації"; "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Усі підозрювані, віком від 20 до 60 років, входили в терористичну організацію "ДНР" та її незаконні воєнізовані формування - батальйон "Схід", СВД "Беркут", "Щит" та "Народне ополчення Донбасу".

Крім цього, за вчинення державної зради затримано співробітника одного з правоохоронних органів Донецької області, який надавав допомогу у вигляді інформації про хід антитерористичної операції громадянину РФ, який керував терористичним угрупуванням на території області.