СБУ видворила з України російську журналістку-пропагандистку

За інформацією спецслужби, вона планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території України.

Співробітники Служби безпеки України видворили з країни працівницю телевізійного каналу «Россия-24» Наталю Гончарову, яка здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора.

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Як повідомили у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які у викривленому вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світову спільноту та наносили шкоду міжнародному іміджу України.

"За інформацією спецслужби, вона планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території нашої держави. З метою попередження протиправних дій іноземки, що суперечать інтересам національної безпеки України Гончарову було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки", - йдеться у повідомлені.