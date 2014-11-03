Бойовики обстріляли околиці Маріуполя, осколками поранило двох місцевих жителів

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативними зведеннями за минулу добу, до Іллічівського райвідділу міліції м. Маріуполя надійшли повідомлення з лікарні про надання медичної допомоги двом жителям с. Павлопіль Новоазовського району: 71-річному пенсіонеру й 47-річній жінці, які були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Тілесні ушкодження постраждалі отримали під час обстрілу села терористами.

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Наразі правоохоронцями відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України (замах на вчинення умисного вбивства).