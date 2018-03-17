У Фастові суд взявся за замовників і виконавців кривавого вбивства жінки біля дитсадка (відео)

За рішенням суду перші двоє підозрюваних вже відправлені за грати.

Районний суд у Фастові почав розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу підозрюваним у скоєнні резонансного вбивства жінки біля воріт місцевого дитячого садка.

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Початок засідань було призначено на 12:00 годину дня, проте була істотна затримка через бажання прокуратури залучити нові документи до справи, повідомляє ТСН.

Опівдні біля суду зібралися кілька десятків небайдужих фастовчан, а такок родичів вбитої. Вони терпляче чекали початку слухань, які почалися близько 17:00.

Суд охороняють близько двох десятків правоохоронців. Розгляд справи відбувається в закритому режимі, журналістів до зали запрошують тільки на оголошення рішення. В даний час розглянуто матеріали по 21-річному фігуранту, якого підозрюють в організації вбивства. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.