Жінці завдали понад 20 ножових поранень біля дитсадка під Києвом: ЗМІ дізналися подробиці вбивства

За даними джерела ЗМІ, під час вбивства хлопець чекав на батька в машині.

Трохи більше доби знадобилося поліцейським Фастова Київської області, щоб встановити і затримати підозрюваних у жахливому вбивстві матері трьох дітей. Нагадаємо, що 14 березня Лілії Гордєєвій завдали 24 ножових поранення біля дитячого садка.

Подробиці НП "Обозреватель" дізнався із власних джерел. За їхніми даними, до скоєння злочину причетні чотири людини - вони вже затримані правоохоронцями. Безпосередньо завдавав ударів ножем 42-річний киянин.

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На місце злочину підозрюваний приїхав на джипі Infiniti разом зі своїм 21-річним сином – студентом одного зі столичних вишів. За даними джерела ЗМІ, під час вбивства хлопець чекав батька у машині.

Головна версія правоохоронців - вбивство сталося в результаті бізнес-конфлікту. У Лілії Гордєєвої та 42-річного киянина нібито були судові позови.

У жінки, яка була матір'ю-одиначкою, залишилися троє дітей. Відомо, що молодшому сину три роки, а доньці - дев'ять років. Лілія Гордєєва раніше працювала у банку, була підприємцем.

Раніше повідомлялося, що отримавши 24 ножові поранення, Лілія Гордєєва знайшла в собі сили дістатися до лікарні, проте лікарі не змогли врятувати їй життя.