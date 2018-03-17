В Ужгороді відбувся Марш Слави Героїв (відео)

Марш приурочений до дня відзначення 79-ї річниці з дня проголошення незалежності Карпатської України.

В Ужгороді відбувся Марш Слави Героїв, приурочений відзначенню 79-ї річниці від дня проголошення незалежності Карпатської України.

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Як повідомляє Громадське радіо, у ньому взяли участь близько 250 осіб.

Учасники маршу, серед яких представники націоналістичної організації «Карпатська Січ», ВО «Тризуб» ім. С.Бандери, бійці 1 резервної сотні ДУК ПС – «Закарпаття» та «Правий сектор», а також ветерани АТО, вишикувалися в колону біля будинку «Просвіти» і пройшли центром міста до пам’ятника Августину Волошину, президенту Карпатської України.

За словами лідера «Карпатської січі» Тараса Деяка, «справа карпатських січовиків, які загинули за вільну Україну у 1939 році на Красному полі Хустського району, продовжується й нині».

Пройшовши вулицями, учасники маршу дійшли до цвинтаря на вулиці Капушанській. Там, біля могили воїнів Карпатської січі та вояків Легіону Українських січових стрільців, відбулася панахида. Як зазначили його організатори, захід відбувся без провокацій.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті відзначають 79-у річницю створення Карпатської України.

Карпатська Україна існувала як незалежна українська держава з 15 березня до кінця травня 1939 року. З березня того ж року Угорщина, за підтримки Третього Рейху, розпочала проти неї війну.

У зв’язку з відзначення цих подій в посиленому режимі працюють силові структури Закарпатської області у містах Хуст, Берегове та Ужгород, а також на в'їздах в область на чотирьох перевалах.