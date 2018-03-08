Будапешт назвав скасування закону Ківалова-Колесніченка загрозою для угорської меншини

05:47, 08 березня 2018
Політика
1227 0
Будапешт і далі очікує від України повних законодавчих гарантій угорській меншині / фото УНІАН

Про це заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач, відповідаючи у Брюсселі на запитання Deutsche Welle.

"Все залежить від українців. Я думаю, що угорська позиція є твердою, дуже очевидною й адекватною: нам потрібні законодавчі запевнення того, що поради Венеціанської комісії будуть закріплені в новому законі, у змінах до закону", - сказав речник.

Читайте такожВідміна "мовного закону" Ківалова-Колесніченка обурила главу МЗС Угорщини

Золтан Ковач також прокоментував нещодавнє рішення Конституційного суду України про визнання неконституційним закону про засади мовної політики.

Цей крок він назвав "ще одним внеском у законодавчу невизначеність, скажімо так, загрозою для угорської меншини".

А два напади на будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді Ковач назвав "терористичними атаками", через які Будапешт занепокоєний.

Нагадаємо, конфлікт між Будапештом та Києвом розгорівся через ухвалення закону України про освіту, який визначає мовою освітнього процесу українську. У відповідь на це Угорщина, зокрема, блокує деякі елементи співпраці між Україною та НАТО. Київ висловлював нерозуміння з приводу такого підходу. За словами ж Ковача, положення цього закону стосуються як ЄС, так і НАТО: "Є правила переговорів щодо членства у НАТО чи ЄС. Одним з принципів є те, що не можна забирати ті права та той правовий простір, якими меншини вже користуються".

Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд України визнав неконституційним "мовний закон" Ківалова-Колесніченка. Згідно з рішенням КСУ, закон втратив силу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Міжнародний скандал із законом України про освіту
Теги: #Угорщина#мови нацменшин#Мовний закон Ківалова-Колісніченка