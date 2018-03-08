Будапешт назвав скасування закону Ківалова-Колесніченка загрозою для угорської меншини
Угорщина продовжує очікувати від України надання законодавчих гарантій дотримання прав угорської меншини.
Про це заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач, відповідаючи у Брюсселі на запитання Deutsche Welle.
"Все залежить від українців. Я думаю, що угорська позиція є твердою, дуже очевидною й адекватною: нам потрібні законодавчі запевнення того, що поради Венеціанської комісії будуть закріплені в новому законі, у змінах до закону", - сказав речник.
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Золтан Ковач також прокоментував нещодавнє рішення Конституційного суду України про визнання неконституційним закону про засади мовної політики.
Цей крок він назвав "ще одним внеском у законодавчу невизначеність, скажімо так, загрозою для угорської меншини".
А два напади на будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді Ковач назвав "терористичними атаками", через які Будапешт занепокоєний.
Нагадаємо, конфлікт між Будапештом та Києвом розгорівся через ухвалення закону України про освіту, який визначає мовою освітнього процесу українську. У відповідь на це Угорщина, зокрема, блокує деякі елементи співпраці між Україною та НАТО. Київ висловлював нерозуміння з приводу такого підходу. За словами ж Ковача, положення цього закону стосуються як ЄС, так і НАТО: "Є правила переговорів щодо членства у НАТО чи ЄС. Одним з принципів є те, що не можна забирати ті права та той правовий простір, якими меншини вже користуються".
Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд України визнав неконституційним "мовний закон" Ківалова-Колесніченка. Згідно з рішенням КСУ, закон втратив силу.