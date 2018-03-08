Будапешт назвав скасування закону Ківалова-Колесніченка загрозою для угорської меншини

Напади на будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді речник уряду Угорщини назвав "терористичними атаками", через які Будапешт занепокоєний.

Угорщина продовжує очікувати від України надання законодавчих гарантій дотримання прав угорської меншини.

Про це заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач, відповідаючи у Брюсселі на запитання Deutsche Welle.

"Все залежить від українців. Я думаю, що угорська позиція є твердою, дуже очевидною й адекватною: нам потрібні законодавчі запевнення того, що поради Венеціанської комісії будуть закріплені в новому законі, у змінах до закону", - сказав речник.

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Золтан Ковач також прокоментував нещодавнє рішення Конституційного суду України про визнання неконституційним закону про засади мовної політики.

Цей крок він назвав "ще одним внеском у законодавчу невизначеність, скажімо так, загрозою для угорської меншини".

А два напади на будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді Ковач назвав "терористичними атаками", через які Будапешт занепокоєний.

Нагадаємо, конфлікт між Будапештом та Києвом розгорівся через ухвалення закону України про освіту, який визначає мовою освітнього процесу українську. У відповідь на це Угорщина, зокрема, блокує деякі елементи співпраці між Україною та НАТО. Київ висловлював нерозуміння з приводу такого підходу. За словами ж Ковача, положення цього закону стосуються як ЄС, так і НАТО: "Є правила переговорів щодо членства у НАТО чи ЄС. Одним з принципів є те, що не можна забирати ті права та той правовий простір, якими меншини вже користуються".

Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд України визнав неконституційним "мовний закон" Ківалова-Колесніченка. Згідно з рішенням КСУ, закон втратив силу.