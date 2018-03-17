Ховав обличчя від камер: суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки у Фастові

Про підозрюваного Олексія Єрмоловича наразі відомо, що він народився в Казахстані, але жив у Києві, одружений, має щонайменше одного сина, котрого суд уже також заґратував на час слідства, як співучасника виконання злочину.

Районний суд Фастова визначився з мірою запобіжного заходу для підозрюваного в жорстокому вбивстві жінки біля воріт дитячого садочка.

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Чоловікові присуджено два місяці перебувати в СІЗО без можливості вийти під заставу, передає ТСН.

У злочині підозрюється працівник автомийки Олексій Єрмолович. На думку слідства, його винайняли за 12 тисяч доларів для вбивства співвласниці цього бізнес-об’єкту інші співвласники. У здійсненні лихого наміру чоловікові допомагав син. Підозрюваний у залі суду ховав обличчя від камер журналістів і не відповідав на жодне з питань представників ЗМІ.

Про Олексія Єрмоловича наразі відомо, що він народився в Казахстані, але жив у Києві, одружений, має щонайменше одного сина, котрого суд уже також заґратував на час слідства, як співучасника виконання злочину. Також під арештом опинився і син співвласниці автомийки, котрий разом із мамою замовили усунення партнерки по бізнесу.